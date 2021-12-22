Что ждет иностранных болельщиков Чемпионата мира по бенди в Сыктывкаре

В 2022 году Сыктывкар примет Чемпионат мира по хоккею с мячом. Подготовка идёт полным ходом, поскольку до старта турнира всего осталось 1,5 месяца. В том числе и у иностранных болельщиков, которые должны прибыть в столицу Коми. Порталу PG11.ru в Минспорта сообщили о посещении Сыктывкара иностранными болельщиками.

К сожалению, в ведомстве не имеют сведений о бронировании гостиниц и посещении столицы Коми иностранцами.

«Министерство очень надеется, что столицу Республики Коми в дни проведения Чемпионата мира посетят любители хоккея с мячом из самых разных стран. В гостиницах Сыктывкара есть достаточное количество мест для размещения гостей», - сообщают в министерстве.

В Минспорта Коми готовы помочь с посещением официальным фан-клубам участников турнира. Для этого нужно связаться с Дирекцией по подготовке

и проведению соревнований:

При въезде в Россию для болельщиков из-за рубежа будут действовать визовые и антиковидные правила, к тому же об их допуске на трибуны станет известно за две недели до начала турнира. Всё зависит от эпидемиологической ситуации, которая в последние дни в Коми ухудшается. По статистике 7 января заболевших было 81 человек, 20 января стало 201. Поэтому есть вероятность, что турнир пройдёт и без иностранных болельщиков.

К тому же из-за антиковидных ограничений никакой культурной программы на период турнира не планируется.