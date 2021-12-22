Врач рассказал, что делать, если контактировал с больным COVID-19

Кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев считает, что лучше предположить, что собеседник болен и действовать соответственно, чем игнорировать риск заражения.

Что делать, если считаете себя «контактным», медик рассказал в интервью радио Sputnik:

— Кто-то из врачей говорит, что можно закапать в нос интерферон альфа, и это снизит вероятность развития коронавирусной инфекции после контакта с зараженным человеком. Может быть, это поможет, но точных данных, подтверждающих это предположение, пока нет. Я считаю, что в любом случае не вредно будет выпить витамин C и витамин D. Еще можно промыть нос, — цитирует Хухрева Lenta.ru.

В течение семи-десяти дней после контакта с предполагаемым носителем коронавируса нужно внимательно следить за состоянием своего здоровья, рекомендует он. При появлении любых симптомов инфекции следует обратиться к врачу. При этом если контакт произошел с больным омикрон-штаммом коронавируса, то количество дней, когда могут проявиться симптомы, сокращается в несколько раз, поскольку инкубационный период у него короче, чем у других вариантов.