Место, где не бывал ни один мэр: фоторепортаж с закрытого объекта в Сыктывкаре

Сыктывкарским журналистам показали тепловое сердце города, которое обычно огорождено заборами и колючей проволокой - ЦВК (центральная водогрейная котельня). Как рассказали на мероприятии, здесь до сегодняшнего дня не бывал ни один мэр.

Со строительства ЦВК началась история централизованного теплоснабжения Сыктывкара. До этого горожане получали горячую воду от мелких котельных, которые работали на каменном угле.

21 декабря 1967 года исполком городского Совета депутатов утвердил «Схему теплоснабжения Сыктывкара», предусматривавшую строительство центральной водогрейной котельной. 8 октября 1971 года первый котлоагрегат мощностью 50 Гкал/час выдал в теплосеть первые тонны горячей воды.

30 ноября 1971 года приказом министра энергетики и электрификации СССР Сыктывкарская ЦВК была введена в число действующих предприятий. Эта дата считается официальным днем рождения котельной.

Сейчас мощность ЦВК - 500 Гкал, а всех теплоисточников тепловых сетей в Сыктывкаре - 687, 4 Гкал/ч.

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