За сутки на пожарах в Коми погибли два человека

19 января в 22:23 в пожарно-спасательную службу Корткеросского района поступило сообщение о возгорании жилого дома по улице Набережная в селе Сторожевск. В 03:05 возгорание было ликвидировано. На месте пожара обнаружено тело мужчины 1984 года рождения. В результате пожара уничтожен дом на площади 150 кв.м.

19 января в 03:55 в пожарно-спасательную службу Сыктывкара поступило сообщение о возгорании дачного дома в Дырносском СК. В 06:14 возгорание было ликвидировано. На месте пожара обнаружено тело мужчины 1964 года рождения. В результате пожара поврежден дачный дом на площади 25 кв.м. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Коми