«Йцукен» и «asdasd»: названы самые популярные пароли 2021 года у россиян

Простые учетные данные опасны тем, что их легко выявить методом перебора и взломать аккаунт. В крупнейших банках, почтовых сервисах и социальных сетях уверили «Известия», что не позволяют пользователям устанавливать легкие пароли от личных кабинетов.

В ходе исследования сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI было проанализировано 35,5 млрд уникальных пар логинов и паролей, включая 250 млн новых (попавших в открытый доступ из-за различных утечек данных в 2021 году). Только 3,5% паролей из этого массива — сложные (содержат буквы, цифры и спецсимволы), и лишь 16,5% — длинные (более 10 знаков). Самыми популярными учетными данными в 2021 году стали «qwerty123», «qwerty1» и «123456». В пятерку также вошли «a11111» и «123456789».

Наиболее распространенные пароли в России (для учетных записей в доменных зонах .RU и .РФ) мало отличаются от мировых: в топ-5 входят «qwerty123», «qwerty1», «123456», «asdasd» и «12345», говорится в исследовании. Другими участниками десятки наиболее популярных паролей в РФ стали «123456789», «asdasd123», «12345678», «qwerty» и «123321».