Этот день символизирует соблазн: гороскоп на 21 января

Не исключено, что вам будет лень думать о здоровье, захочется пустить дела на самотек. Если вы не научитесь планомерно расходовать энергию, то запустите дела, а к фигуре могут добавиться лишние килограммы. Поэтому рекомендуются занятия на беговых тренажерах или пешие прогулки.

Этот день символизирует соблазн. У многих появится искушение использовать слепую удачу, играя на бирже или в казино. Вероятно нарушение законности и правопорядка. В азартных играх важно вовремя остановиться, иначе вам придется залезть в долги. Будьте внимательны на дорогах, не искушайте судьбу.

Гороскоп на 21 января 2022 года Близнецы

Сегодня впервые некоторые Близнецы будут работать, скорее, ради собственного удовлетворения, чем ради результата и прибыли. Хотя начальство вряд ли окажется к вам благосклонно, результаты ваших трудов будут оценены по достоинству.

Гороскоп на 21 января 2022 года Рак

Вам сейчас все удается без особых усилий. Финансовое положение не должно вызывать опасений. Не бойтесь проявлять инициативу как в профессиональных делах, так и в личных отношениях. Чем активнее и напористее вы станете действовать, тем больших успехов способны добиться.

Гороскоп на 21 января 2022 года Лев

Удачный период для операций с недвижимостью, решения наследственных вопросов. Быстро реагируйте на все поступающие деловые предложения. Многие из них заслуживают вашего внимания. При необходимости можно заняться оформлением любых документов.

Гороскоп на 21 января 2022 года Дева

На службе вероятна непростая ситуация. Начальство может задеть достоинство, чего делать не следует. Дева способна затаить эту обиду и ждать часа мести. А мстит она тайно и жестоко. Проявите гибкость, поищите новые подходы к решению возникшей проблемы. Абсурдная, на первый взгляд, идея на поверку окажется просто блестящей.

Гороскоп на 21 января 2022 года Весы

Не слишком романтичный период. Уйдя с головой в работу, вы обделяете вниманием любимого человека. Как бы вы ни были заняты, найдите пару минут, чтобы позвонить и сказать ей или ему несколько теплых слов. При встрече подкрепите свои признания оригинальным презентом.

Гороскоп на 21 января 2022 года Скорпион

Не исключено появление нового хобби, которое со временем перерастет в основную профессию. Прислушивайтесь к своим желаниям. Если хотите танцевать - танцуйте. Мечтаете писать стихи - беритесь за перо. Чувствуете решимость начать собственный бизнес - смело принимайтесь за дело. Все получится!

Гороскоп на 21 января 2022 года Стрелец

Подходящий период для всяких покупок. Главное - не делать их под воздействием импульса. Подумайте, действительно ли вам нужно то, что вы намереваетесь приобрести. Нужно быть экономнее и не спускать огромные суммы на развлечения.

Гороскоп на 21 января 2022 года Козерог

Этот день благоприятен для начала образовательного курса. Новая информация будет с легкостью усваиваться Козерогами. Можно продолжать профессиональное образование, записаться на курсы повышения квалификации.

Гороскоп на 21 января 2022 года Водолей

Недостатка в поклонниках у вас не будет, но большое количество романов доставит вам много хлопот и мучений. Некоторые Водолеи боясь в очередной раз разочароваться, предпочтут больше не рисковать. Этот день вы можете посвятить ручной работе, творчеству. Рекомендуется спокойный и уединенный образ жизни.

Гороскоп на 21 января 2022 года Рыбы

День символизирует двойственность. С одной стороны, вы будете стараться не слишком вмешиваться в дела других, а с другой — все же предпочтете быть в курсе всех проблем и как-то влиять на ситуацию. Не взваливайте на себя груз ответственности за жизнь окружающих. Другой реакции, кроме раздражения, вы не дождетесь.