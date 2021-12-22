В Сыктывкаре обустроят 12 общественных и 8 дворовых территорий

- На данный момент по ряду объектов уже проведены аукционы и определены подрядчики, по ряду объектов идёт проектирование и проверка проектно-сметной документации. Вся подготовка к летней кампании по ФКГС находится на особом контроле и в рамках графика, – отметила Наталья Хозяинова.

В ходе совещания Наталья Хозяинова обсудила со своими заместителями Александром Можеговым и Ларисой Турковой, а также главным архитектором города Владимиром Рунгом ряд вопросов по реализации намеченных планов благоустройства, их финансирования, синхронизации работ подрядчиков с работами ресурсоснабжающих организаций по ремонту инженерных сетей.

Одним из основных проектов будет реализация первого этапа преображения Соборной площади на пересечении улиц Свободы и Ленина перед Свято-Стефановским кафедральным собором.

Продолжится начатый в прошлом году ремонт тротуаров по улицам Коммунистической и Димитрова: этим летом работы будут кипеть по чётным и нечётным сторонам данных улиц на участке от их пересечения с улицей Старовского до пересечения с улицей Морозова.

Запланировано отремонтировать два сквера. Один из них расположен в районе общежития СГУ им. П. Сорокина по ул. Коммунистическая, 72, второй – в районе дома № 48 по ул. Димитрова.

В Эжве приоритетом являются четыре пешеходные зоны: по ул. Славы (от дома № 4 до заезда на Школьный переулок; по обеим сторонам ул. Комарова; в районе дома № 42 по пр.Бумажников; по ул. Мира от ТЦ «Марка».

В пригородном посёлке Краснозатонский планируется ремонт тротуара по ул. Ломоносова.

8 дворов

Дворовые территории будут отремонтированы по адресам: ул. Старовского, 22/1; ул. Горького, 13; ул. Карла Маркса, 178 и 180; ул. Коммунистическая, 27 и 46; ул. Малышева, 24; ул. Весенняя, 4.

Кроме этого, в настоящий момент производятся инженерные изыскания и проектирование по объектам, планируемым к благоустройству в последующие годы. Это бульвар вдоль дома по ул. Свободы, 10а; сквер в районе школы № 1; продолжение благоустройства ул. Коммунистической в районе Стефановской площади (3 этап).