Египет изменил правила въезда туристов в страну

Для пассажиров, в подлинности медицинских документов которых (ПЦР-тест на ковид или сертификат о вакцинации) у проверяющих работников санитарной службы в аэропортах возникнут сомнения (например, не считается QR-код с прививочного сертификата или справки о тестировании либо эти документы вообще не имеют QR-кодов) вводится процедура дополнительного тестирования.

Общие правила въезда российских путешественников не меняются. Об этом 19 января говорится в сообщении на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР). Появились уточнения, которое описывает процедуры проверки пассажиров с сомнительными справками о тестах или вакцинации.

Туристов с такими сомнительными сертификатами и справками, прибывающих в аэропорты Шарм-Эль-Шейха, Хургады, Марса Алам, Табы, Луксора и Асуана, попросят пройти экспресс-тест на антигены ID NOW (британский стандарт экспресс-тестирования). Результат теста будут готовы через 15 минут.

Если результат такого экспресс-теста положительный, то турист будет изолирован на пять дней в забронированном отеле, с повторным тестированием на шестой день пребывания. Если после этого периода тестирование снова будет положительным, то изоляция продолжится на пять дней. После этого срока карантин завершат без тестирования.

Въезжающих в Египет через аэропорты Каира и Александрии, ждет проверочный тест на антиген в случае несоответствия ПЦР-теста или прививочного сертификата требуемым стандартам. Если повторный экспресс-тест на антиген будет положительным, то въезд в страну будет запрещен.

«Подчеркнем еще раз: выборочное тестирование по прибытии ждет только тех путешественников, справки о тестировании или сертификаты о вакцинации которых не будут соответствовать требуемым правилам для въезда в Египет», — отметили в АТОР.

«Очень важно, чтобы туристы, отправляющиеся в Египет с тестом ПЦР, убедились в наличии на нем QR-кода, так как именно по коду египетская сторона будет проверять тест на подлинность. Отсутствие QR-кода может повлечь за собой экспресс-тестирование в аэропорту прилета», — напоминают туроператоры.

Прошедшим полный курс вакцинации (из российских вакцин в Египте признается только «Спутник V») требуется прививочный сертификат на английском языке. С момента завершения иммунизации до въезда в Египет должно пройти не менее 14 дней, пишут «Известия».