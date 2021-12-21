В Коми на одну вакансию приходится 5-6 резюме

Динамика вакансий в Республике Коми показывает, что за последний месяц (+36%) вырос спрос на работников в сфере "Продажи". Продолжает расти спрос на начинающих молодых специалистов (+20 вакансий), а также на рабочий персонал (+17% вакансий).

Эксперты hh.ru , крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали более 1 500 вакансий, открытых в Республике Коми с начала месяца, а также динамику заработных плат и выяснили, какие тренды на рынке труда окажут влияние на жизнь и работу в 2022 году.

В топ по спросу на специалистов, которых чаще всего ищут работодатели в Республике Коми, также административный персонал (+10%), врачи, специалисты производственной сферы, ИТ-специалисты, а также работники из сферы добычи сырья.

Год к году наибольший прирост вакансий был зафиксирован в сферах "Начало карьеры, студенты", "Административный персонал", а также "Добыча сырья". Наименьший спрос на работников наблюдается в сфере страхования, а также в госсекторе.

Конкуренция за рабочие места

Уровень конкуренции в Республике Коми довольно высокий: сейчас на одну вакансию приходится 5–6 резюме. Самый высокий уровень конкуренции в регионе на данный момент среди кандидатов на места бухгалтеров (12 резюме) и юристов (13–14 соискателей на вакансию).

Какие тенденции на рынке труда сохранятся в 2022 году

Исследования показывают, что в 2022 году сохранится высокий спрос на рабочий персонал, производственные, ИТ- и digital -кадры, на менеджеров по продажам, медицинских работников, строителей и логистов, представителей востребованных линейных позиций в horeca и ритейле: курьеров, комплектовщиков, работников склада, поваров, операторов колл-центров. Данные недавнего опроса hh.ru также показывают, что 84% опрошенных жителей из СЗФО планируют поиски новой работы в этом году. Чаще всего об этом задумываются HR-специалисты, банковские служащие, юристы, производственники, маркетологи и бухгалтеры.

Немаловажно и то, что часть работодателей рассматривает сокращения персонала в своих компаниях - они могут пройти в компаниях численностью от 500 до 1000 сотрудников. Об этом с уверенностью заявили 2% опрошенных работодателей. Представители компаний с меньшей численностью реже отмечали возможность сокращений. Позитивной тенденцией может стать увеличение размера зарплаты в среднем на 5 000 рублей. Согласно аналитике "Банк заработных плат hh.ru", 7% компаний из СЗФО и в том числе из Республики Коми планируют рассмотреть индексацию зарплат в сторону увеличения в январе, еще по 13% приступят к этому в феврале и марте, а 20% приступят к вопросу индексации в апреле.