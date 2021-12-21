Кто из жителей Коми получит статус предпенсионера в 2022 году

В соответствии с положениями переходного периода статус предпенсионера в 2022 году будут иметь следующие категории граждан, постоянно проживающих в Республике Коми:

Предпенсионный статус также приобретут граждане, работающие во вредных и опасных условиях, если до достижения пенсионного возраста осталось не более 5 лет. Помимо достижения определенного возраста важную роль играет факт работы по соответствующей специальности.

Из числа педагогических, медицинских и творческих работников предпенсионерами станут граждане, выработавшие в 2022 году требуемый стаж на соответствующих видах работ.

Напомним, понятие "предпенсионный возраст" введено с 1 января 2019 года. Предпенсионный возраст для получения тех или иных льгот разный: гарантии по занятости и диспансеризации предоставляются за пять лет до достижения нового пенсионного возраста. Налоговые льготы жителям северных регионов предоставляются не ранее 50 лет – женщинам и не ранее 55 лет – мужчинам.

За предоставлением льгот по занятости необходимо обращаться в организацию, которая предоставляет льготу, за льготой по диспансеризации – к своему работодателю. Визит в ПФР может потребоваться только в случае, если при определении статуса предпенсионера не учтено количество детей (у женщин) или проживание на Севере. Внести недостающие сведения можно через своего работодателя (если между ним и ПФР заключено соответствующее соглашение) или при личном обращении в клиентскую службу ПФР.