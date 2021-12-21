Квартал для молодой семьи: как сыктывкарцам живётся в «Атлантиде»

Павел и Татьяна Коюшевы живут в «однушке» в одном из домов второй очереди «Атлантиды». С появлением Тимура они решили расширяться. Скоро их ждёт переезд в соседний двор — один из домов ЖК «Платон». В интервью семья рассказывает, почему выбирает СКАТ во второй раз и как молодым родителям живётся в современном семейном квартале.
Павел Коюшев — специалист по работе с недвижимостью компании «СКАТ». Он рассказал, что раньше квартиру снимал.
— А когда встретил Таню, пришла какая-то осознанность. Захотелось стабильности, — вспоминает он. — Когда живешь в своей квартире, на подсознательном уровне чувствуется разница, появляются уверенность и спокойствие.
Съемное жильё хоть и нравилось, но оставляло ощущение: здесь в любой момент могут попросить съехать. И морально проще оказалось закрывать каждый месяц ипотеку, а не оплачивать чужую квартиру. Выбор отдали в пользу жилья в новом доме.
— Мой опыт показал, что купить «новострой» и сделать ремонт дешевле, чем купить квартиру в недавно возведённом доме, но с уже готовым ремонтом, — отмечает Павел.
— И не факт, что этот ремонт будет устраивать, — добавляет Татьяна. — Мы же хотели сделать всё именно под себя.
— Дальше выбор был очевиден, — продолжает глава семьи. — Благодаря работе, я знаю всё про СКАТ и отличное качество строительства его объектов, и также знаю всё про продукт конкурентов. Наслышан...
Семья Коюшевых оценила, что СКАТ постоянно поддерживает обратную связь со своими дольщиками, а не действует по принципу «сдал дом и исчез». Кроме того, паре понравился район: в «Атлантиде» чуть ли не в каждом доме живут друзья, есть вся инфраструктура, «Июнь» и «Макси» через дорогу.
— Когда мы узнали, что станем родителями, сразу и без лишних разговоров решили покупать квартиру побольше. И вновь рассматривали только дома от СКАТа, — рассказывает Павел. — Район менять не хотелось, поэтому остановились на «Платоне». Он отвечает всем новым требованиям к дому: колясочная и велосипедная в подъезде, насыщенные дворы без машин, где ребёнок будет общаться со сверстниками, играть, гулять.
В одном из домов жилого комплекса нашлась подходящая планировка: с большой квадратной кухней-гостиной, двумя спальнями и видом на огни торгового центра и лес.
— Ждать, пока Тимур подрастёт, не имело смысла. Я понимаю, что цены на недвижимость и ипотечная ставка и дальше будут идти вверх. А тут всё складывалось: семейная ипотека под низкий процент, маткапитал, который мы использовали, когда Таня ещё была в роддоме, хороший взнос после продажи этой квартиры на вторичном рынке.
Сейчас семья продолжает жить в «Атлантиде» и ждёт дня вручения ключей от новой «евротрёшки» в «Платоне». Тем временем, Тимура встал в очередь в детский сад в соседнем доме «Время», посещает новую детскую амбулаторию в доме «Лёд» и гуляет по своему двору-парку, но пока в коляске.
— Говорю я, может, слишком сухо и профессионально. Но дом для нас, конечно, не только про вложение средств. Это в первую очередь про комфорт, удобство, продуманные решения вроде подъездов на уровне земли и современных технологий, — говорит Павел. — Дома «Платона» получат доступ к системе «Умного здания» и мобильному приложению жителя. Поэтому ещё на стадии ремонта начнём продумывать свой новый, уютный и технологичный умный дом, чтобы всем нам здесь было хорошо.