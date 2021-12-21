Квартал для молодой семьи: как сыктывкарцам живётся в «Атлантиде»

Павел и Татьяна Коюшевы живут в «однушке» в одном из домов второй очереди «Атлантиды». С появлением Тимура они решили расширяться. Скоро их ждёт переезд в соседний двор — один из домов ЖК «Платон». В интервью семья рассказывает, почему выбирает СКАТ во второй раз и как молодым родителям живётся в современном семейном квартале.

Павел Коюшев — специалист по работе с недвижимостью компании «СКАТ». Он рассказал, что раньше квартиру снимал.

— А когда встретил Таню, пришла какая-то осознанность. Захотелось стабильности, — вспоминает он. — Когда живешь в своей квартире, на подсознательном уровне чувствуется разница, появляются уверенность и спокойствие.

Съемное жильё хоть и нравилось, но оставляло ощущение: здесь в любой момент могут попросить съехать. И морально проще оказалось закрывать каждый месяц ипотеку, а не оплачивать чужую квартиру. Выбор отдали в пользу жилья в новом доме.