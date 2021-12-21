В России готовятся ввести обязательную маркировку домашних кошек и собак

В России планируют ввести обязательную маркировку домашних животных. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Как сообщил парламентарий, Минсельхоз подготовит поправки в законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования отношений в области ветеринарии". Этот документ, внесенный правительством в Госдуму в ноябре прошлого года, вводит понятия маркировки и учета животных в России, но сейчас он относится только к сельхозживотным. Теперь это положение планируют исправить, следует из ответа Минсельхоза Бурматову, который обратился к главе ведомства Дмитрию Патрушеву.
- Минсельхоз является ответственным исполнителем по перечню поручений президента по вопросам формирования в обществе ответственного отношения к животным от 15 мая 2021 года, согласно которому необходимо внести в законодательство изменения, предусматривающие ведение учета домашних питомцев, — говорится в документе, который имеется в распоряжении издания.
В тексте письма отмечается, что доработать проект планируется в рамках подготовки его к рассмотрению во втором чтении. Также подчеркивается, что изначально его создавали для учета и маркировки, в том числе домашних питомцев.
В тексте письма отмечается, что доработать проект планируется в рамках подготовки его к рассмотрению во втором чтении. Также подчеркивается, что изначально его создавали для учета и маркировки, в том числе домашних питомцев.
- Сейчас к нам приходит много обращений от граждан, которые интересуются: куда из законопроекта пропали кошки и собаки. А ведь их регистрации люди ждут больше всего, потому что есть очень много потерявшихся животных, которых в случае идентификации было бы проще найти, — заявил Бурматов.
Он добавил, что новая норма также поможет привлекать к ответственности нерадивых хозяев, выбрасывающих своих питомцев на улицу.
- В некоторых регионах владельцы отпускают своих собак на самовыгул, а они сбиваются в стаи и нападают на людей. Уже есть трагические примеры, но владельцев невозможно привлечь к ответственности, так как они отказываются от своих собак, — объяснил депутат.