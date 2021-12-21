В России готовятся ввести обязательную маркировку домашних кошек и собак

В России планируют ввести обязательную маркировку домашних животных. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Как сообщил парламентарий, Минсельхоз подготовит поправки в законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования отношений в области ветеринарии". Этот документ, внесенный правительством в Госдуму в ноябре прошлого года, вводит понятия маркировки и учета животных в России, но сейчас он относится только к сельхозживотным. Теперь это положение планируют исправить, следует из ответа Минсельхоза Бурматову, который обратился к главе ведомства Дмитрию Патрушеву.

- Минсельхоз является ответственным исполнителем по перечню поручений президента по вопросам формирования в обществе ответственного отношения к животным от 15 мая 2021 года, согласно которому необходимо внести в законодательство изменения, предусматривающие ведение учета домашних питомцев, — говорится в документе, который имеется в распоряжении издания.

В тексте письма отмечается, что доработать проект планируется в рамках подготовки его к рассмотрению во втором чтении. Также подчеркивается, что изначально его создавали для учета и маркировки, в том числе домашних питомцев.

В тексте письма отмечается, что доработать проект планируется в рамках подготовки его к рассмотрению во втором чтении. Также подчеркивается, что изначально его создавали для учета и маркировки, в том числе домашних питомцев.