Приносим в квартиру лето: шесть красивых комнатных растений, которые продают сыктывкарцы

Время неумолимо движется вперед и вот уже конец января не за горами. Однако до настоящего, пусть и северного, лета сыктывкарцам еще далеко. Но как же хочется тепла, солнышка и зелени! Если у вас, как и у большинства жителей республики, не хватает денег для того, чтобы прямо сейчас улететь на юга к пальмам, предлагаем более бюджетный, но все равно приятный вариант. Добавьте зелени в своей квартире! Согреть цветы вас не согреют, но настроение все равно поднимут.

Сегодня портал “ПроГород” выяснил, какие растения можно купить с рук в Сыктывкаре.