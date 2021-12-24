Приносим в квартиру лето: шесть красивых комнатных растений, которые продают сыктывкарцы

Время неумолимо движется вперед и вот уже конец января не за горами. Однако до настоящего, пусть и северного, лета сыктывкарцам еще далеко. Но как же хочется тепла, солнышка и зелени! Если у вас, как и у большинства жителей республики, не хватает денег для того, чтобы прямо сейчас улететь на юга к пальмам, предлагаем более бюджетный, но все равно приятный вариант. Добавьте зелени в своей квартире! Согреть цветы вас не согреют, но настроение все равно поднимут.
Сегодня портал “ПроГород” выяснил, какие растения можно купить с рук в Сыктывкаре.
Пальма Юкка, 1200 рублей
Очень симпатичное растение высотой примерно около метра. Своим видом отлично оживит интерьер.
Замиокулькас, 500 рублей
Замиокулькас, он же долларовое дерево, довольно неприхотлив в уходе и обязательно будет радовать своего хозяина каждый день. Как знать, может, и денег в дом привлечет.
Пальма Драцена, 1000 рублей
Еще один вариант, который будет напоминать вам о море и теплых краях. Высота - примерно метр.
Гибискус, 190 рублей
Этого малыша вам придется вырастить самостоятельно. Если вы готовы взять на себя такую ответственность, то спустя некоторое время растение порадует очень красивыми цветками.
Фикус Бенджамина, 2500 рублей
Величественное растение, высота которого достигает 95 сантиметров. Продавец отметил, что цена указана за фикус без горшка. Если же вы не хотите его пересаживать, придется доплатить.
Кротон, 15000 рублей
Высота цветка с горшком - 160 сантиметров. Диаметр - около метра.