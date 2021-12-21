В Госдуме рассказали, какие профессии наиболее востребованы в России

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, каких специалистов сейчас особенно не хватает на российском рынке труда. Так, особенно востребованы сейчас IT-специалисты, медики, учителя, бухгалтеры и представители рабочих специальностей, пишут ura.ru.

Примечательно, что сейчас среди специалистов айти-сферы есть спрос не только на веб-дизайнеров и программистов, но и профессии со среднеспециальным образованием.

"Например, специалисты по обучению искусственного интеллекта", – пояснила депутат.

Также без работы не останутся врачи, фельдшеры, учителя, официанты, курьеры, водители и узкоспециализированные бухгалтеры. А вот юристов и экономистов сейчас слишком много.