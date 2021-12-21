Жителям Коми рассказали, как правильно выбрать сыр тильзитер

На сайте Роспотребнадзора появились рекомендации Екатерины Головковой о том, как правильно выбрать один из самых вкусных и популярных сыров. Все оказалось не так просто.

– Расскажите, пожалуйста, на что обращать внимание при покупке сыра тильзитер?

– В магазине сыр должен лежать на витрине при температуре от 0 до 6 ºС, рядом с ним – только молочные продукты. Глазки должны быть неодинакового размера. Цвет сыра однородный, варьируется от молочного до желтоватого. Сырная головка должна быть равномерно окрашена. Если вы заметите, что в центре продукт имеет желтый цвет, а по краям белесый, значит, была нарушена технология производства или правила хранения. От покупки такого продукта лучше воздержаться. Поверхность сыра должна быть сухой, без трещин и пятен. Лучше всего покупать цельный кусок сыра, поскольку с неповрежденной корочкой он лучше сохраняется. В разрезанных сырах главное – защитить место среза от высыхания и загрязнения.

– Что должно быть в составе качественного сыра тильзитер? Чего быть не должно?