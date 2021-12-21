Жителям Коми рассказали, как правильно выбрать сыр тильзитер

На сайте Роспотребнадзора появились рекомендации Екатерины Головковой о том, как правильно выбрать один из самых вкусных и популярных сыров. Все оказалось не так просто.
– Расскажите, пожалуйста, на что обращать внимание при покупке сыра тильзитер?
– В магазине сыр должен лежать на витрине при температуре от 0 до 6 ºС, рядом с ним – только молочные продукты. Глазки должны быть неодинакового размера. Цвет сыра однородный, варьируется от молочного до желтоватого. Сырная головка должна быть равномерно окрашена. Если вы заметите, что в центре продукт имеет желтый цвет, а по краям белесый, значит, была нарушена технология производства или правила хранения. От покупки такого продукта лучше воздержаться. Поверхность сыра должна быть сухой, без трещин и пятен. Лучше всего покупать цельный кусок сыра, поскольку с неповрежденной корочкой он лучше сохраняется. В разрезанных сырах главное – защитить место среза от высыхания и загрязнения.
– Что должно быть в составе качественного сыра тильзитер? Чего быть не должно?
– В составе сыра тильзитер должны быть молоко, закваска, сычужный фермент или другие безопасные и подходящие молокосвертывающие ферменты, хлористый натрий и хлористый калий в качестве заменителя поваренной пищевой соли, вода питьевая, безопасные и подходящие ферменты для ускорения процесса созревания, безопасные технологические добавки. В составе качественного сыра тильзитер не должно быть заменителей молочного жира.
– Как правильно хранить сыр дома?
– Сыр необходимо хранить в холодильнике. При этом срок хранения сыра тильзитер до вскрытия при температуре от -4 до 0 ºС в вакуумной упаковке – до 120 суток; без вакуума – не более 60 суток; от 0 до 6 ºС в вакуумной упаковке – до 90 суток; без вакуума – не более 30 суток. Срок хранения после вскрытия – не более 8 суток. Влажность также имеет значение. Она не должна быть ниже 85–90%, иначе сыр быстро высохнет. При чрезмерно высоком уровне влаги поверхность сыра станет скользкой или покроется плесенью. Хранить сыр в холодильнике лучше в отсеке для овощей и фруктов. Размещение сыра на полках в двери – не лучшее решение: перепады температур для продукта нежелательны. Защитить сыр от воздуха и пересыхания поможет пергамент для выпечки или фольга. Завернутый в бумагу кусочек сыра нужно поместить в стеклянную емкость с герметичной крышкой.
– Как часто находят некачественный сыр при проверках в магазинах?
– Одним из приоритетных направлений деятельности Роспотребнадзора является государственный санитарно-эпидемиологический надзор за производством, хранением и реализацией молока и молочной продукции. С этой целью проводятся проверки предприятий, осуществляющих производство и оборот молока и молочной продукции, в ходе которых на лабораторный контроль отбирается сырье и готовая продукция на микробиологические, санитарно-химические и физико-химические показатели, в том числе показатели фальсификации на соответствие требованиям, установленным в технических регламентах Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013), «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011).
Причинами несоответствия молочной продукции по микробиологическим показателям могут быть нарушения технологических процессов ее производства, несоблюдение установленных требований, в первую очередь к температурным параметрам на этапах транспортировки, хранения и реализации, нарушения сроков годности.
Причина несоответствия сыра по физико-химическим показателям – наличие в продукте жиров растительного происхождения, не заявленных на этикетке, то есть предоставление потребителю заведомо недостоверных сведений о товаре. Такой продукт, согласно действующему законодательству, является фальсифицированным.