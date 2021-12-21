C 2022 года больше семей из Коми смогут получить выплату при рождении первенца

- С этого года на получение выплаты при рождении первого ребенка могут претендовать семьи, если их среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, которая установлена в республике на очередной год, а не за второй квартал предшествующего года, как это было прежде. То есть, если семья обращается за выплатой в этом году, то критерием для определения ее дохода является двойной размер прожиточного минимума трудоспособного населения, который установлен в Коми на 2022 год. В текущем году величина прожиточного минимума для трудоспособного населения в среднем составляет 16751 рубль. Значит, если доход на каждого члена семьи не больше 33 502 рублей, то у семьи есть право на эту выплату, - пояснили в Минтрудсоц РК.

Как сообщили в Министерстве труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, с начала 2022 года изменилось правило расчета доходов семьи для предоставления ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка.

С 1 января 2022 года больше семей смогут рассчитывать на выплату при рождении первенца. Эта федеральная мера соцподержки включена в региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография». В минувшем году выплатой при рождении первенца в Коми воспользовались почти 7 тыс. семей.

В ведомстве уточнили, что аналогично увеличился и размер этой меры поддержки. С 2022 года он равен установленному в нашей республике на очередной год прожиточному минимуму для детей. Для обратившихся за выплатой при рождении первенца в текущем году она составит 15510 руб.

По мнению специалистов регионального Министерства труда, занятости и соцзащиты, такие изменения в порядке определения доходов для назначения выплаты при рождении первого ребенка и установлении размера этой меры поддержки финансово более выгодны для семей и дают возможность большему числу молодых родителей воспользоваться этой мерой государственной поддержки.

Выплата в связи с рождением первенца предоставляется до трехлетнего возраста ребенка. Первоначально она назначается до исполнения ребенку года, затем нужно обратиться за продлением выплаты до исполнения ребенку двух и далее – трех лет. Граждане, которые желают обратиться за предоставлением выплаты в первый раз, могут сделать это дистанционно - через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Пакет необходимых документов можно также предоставить в центр соцзащиты населения по месту жительства (месту пребывания или фактического проживания) по предварительной записи или через любой МФЦ «Мои документы» на территории республики.

Напомним: ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка введена в стране по инициативе Президента России Владимира Путина в 2018 году, практически сразу она стала одной из наиболее востребованных у семей мер поддержки. Так, в 2021 году в Республике Коми, по данным Минтрудсоц РК, выплату при рождении первенца получили 6953 семей – почти на 2 тысячи больше, чем в 2020 году. Расходы федерального бюджета на обеспечение этой меры поддержки в минувшем году составили более 872 млн рублей.