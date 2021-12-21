Как бывшие ученики отзываются о физруке из Коми, которого обвиняют в педофилии

Сейчас в Коми назревает скандал вокруг учителя школы в Югыдъяге, которого местные жители обвиняют в педофилии. Сообщается, что его уже задержали. Мы отправили запрос в следственный комитет Коми, чтобы узнать подробности. А пока что нам удалось узнать чуть-больше о личности опального физрука от его бывшей ученицы.

Бывшая ученица школы рассказала, что обвиняемый учитель всегда был веселым и доброжелательным, всегда очень хорошо общался с детьми и старался стать для них другом.

- Мальчишки ходили к нему на баскетбол, доверяли ему целиком и полностью. Советовались с ним по поводу первых отношений. Он (учитель) выводил команды на первые призовые места, а в какой-то год даже выиграли республиканское первенство, - сообщила девушка.

Однако местная жительница также отметила, что замечала странности в общении обвиняемого физрука и его учеников.