Берегись локомотива: в Сыктывкаре выключат светофор на ж/д переезде

В столице Коми временно отключат светофор на железнодорожном переезде. Об этом сообщили в администрации Эжвинского района.

С 19 на 20 января с 00:00 часов до 5:00 утра ненадолго пройзойдет отключение электроэнергии в связи с ремонтными работами. Электричества не будет около 30 минут в микрорайоне Строитель, по адресам: ул. Островского, д.13/1, 12 а, 17/14; ул. Эжвинская, д.1,2,3,6,8,