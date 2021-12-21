Введение новых нормативов по отоплению в Коми перенесли на 2023 год

На данный момент на федеральном уровне корректируется нормативная правовая база, на основании которой в последующие годы будут устанавливаться нормативы на отопление, сообщает пресс-служба Комитета РК по тарифам.
В связи с этим, постановлением Правительства Российской Федерации нормативы на отопление, действовавшие по состоянию на 30 июня 2012 г. (за исключением МО ГО "Усинск"), продлены до 1 января 2023 г.
В настоящее время на территории Коми действуют нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению, которые были утверждены органами местного самоуправления Республики Коми (в рамках действующих полномочий на момент утверждения). В МО ГО "Сыктывкар, МО ГО "Усинск" и МО МР "Печора" действующие нормативы на отопление установлены органом регулирования.
Комитет напоминает, что норматив потребления коммунальной услуги на отопление – это усредненный показатель, который применяется при отсутствии общедомовых приборов учета. Фактическое потребление коммунального ресурса фиксируется прибором учета, установка которого регламентирована законодательством Российской Федерации в области энергосбережения.