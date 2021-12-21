Сыктывкарцы уже год не могут вернуть деньги за билет на концерт Меладзе, который отменили

- Организаторы концерта всячески отнекиваются, отправляют нас к организатору, который находится в Архангельске. На страничке в группе выложили пост о возможном возврате билетов по уважительной причине. Мы написали заявление на это еще в сентябре 2021 года, но нас ссылают на постановление 830 и говорят, что билеты невозвратны. Сколько ждать? С момента покупки прошел год, продажа билетов закрыта, - рассказала Елена Королева.

Елена приобрела билет на концерт 10 марта 2021 года, но он так и не состоялся - его постоянно переносят из-за ковидных ограничений.

В Сыктывкаре уже несколько раз переносили концерт Валерия Меладзе. В посте о переносе организаторы заявили, что,по уважительной причине, деньги за билет можно вернуть. Однако у некоторых это не получается. Так, к нам обратилась сыктывкарка Елена Королева, которая утверждает, что год назад купила билет и никак не может вернуть деньги за несостоявшийся концерт.

Мы связались с организатором концерта, который подтвердил, что концерт неоднократно переносился и, согласно 830-ой поправке, они не обязаны возвращать деньги за билеты.

Что за поправка 830?

Согласно поправкам при переносе мероприятий организация либо другой продавец билетов, абонементов или экскурсионных путевок (далее — билет) могут предложить посетителю 1 из следующих вариантов:

посетить перенесенное мероприятие по ранее приобретенному билету;

обменять билет на ваучер, который затем даст право получить новый билет на это же мероприятие.

При обмене ваучера на новый билет условия посещения перенесенного мероприятия должны быть сопоставимы с теми, которые гарантировались при покупке первоначального билета. Речь идет, в частности, о диапазоне видимости и категории мест (ряд, зона, сектор, уровень зрительного зала). Если это невозможно, нужно будет предложить билет на лучших условиях без доплаты.

Организации должны будут провести перенесенные мероприятия не позднее 18 месяцев с даты отмены соответствующего режима.

Основания для возврата денег

Перенесенное мероприятие будет считаться отмененным, если организация:

не определит новую дату и время в течение 6 месяцев с даты отмены, например, режима повышенной готовности или ЧС;

не разместит информацию об этом на своем сайте.

В этом случае организация или другой продавец билетов должны будут вернуть их полную стоимость в день обращения посетителя. Ранее при переносе зрелищных мероприятий посетитель мог потребовать возврата денег.

Новые сроки возврата денег

При отмене мероприятий организациям и другим продавцам билетов потребуется возвращать деньги в течение 180 дней с даты обращения посетителя. При этом неважно, сделает он это через сайт, на котором он купил электронный билет, или обратится другим способом. Сейчас при онлайн-обращении на возврат отводится 30 дней, а в ином случае срок ограничен днем обращения.

Посетитель сможет потребовать вернуть ему деньги в течение следующего времени с даты отмены соответствующего режима:

6 месяцев — если мероприятие было отменено;

9 месяцев — если оно было перенесено, но организация своевременно не определила дату и время его проведения.

Организатор концерта Валерия Меладзе отметил, что они вернули деньги за 20 билетов по уважительным причинам - например, справкам из роддома.

Судя по этому закону, Елене не стоит ждать возврата денег, так как концерт не отменяют, а переносят и регулярно назначают новую дату. Соответственно, действия организаторов не попадают под пункты, по которым возможно вернуть деньги за билет.

