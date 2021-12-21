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Коми стала одним из лидеров по снижению роста преступности

Коми стала одним из лидеров по снижению роста преступностиФото из архива «Pro Города»

Ненецкий автономный округ и Ингушетия стали лидерами по темпам прироста зарегистрированных преступлений в РФ в 2021 году, следует из материалов статистики МВД за январь - декабрь 2021 года, с которыми ознакомился ТАСС.

Так, в Тульской области темпы прироста зарегистрированных преступлений составили 19,4%, в Ненецком автономном округе - 16,4%, в Ингушетии - 10,2%. В десятку также вошли Адыгея (9%), Приморский край (8,5%), Якутия (7,1%), Краснодарский край (6,3%), Дагестан (5%), Мордовия (3,3%) и Челябинская область (3,1%).

Снижение темпов прироста числа зарегистрированных преступлений за отчетный период зафиксировано в Новосибирской области (14%), в Коми (12,7%), Ивановской (12,3%), Архангельской (10,9%) областях, Еврейской автономной области (10%), Оренбургской области (9,1%), Ямало-Ненецком автономном округе (8,8%), Рязанской (8,7%), Калужской (7,3%) и Псковской (7,2%) областях.

В 2020 году в тройку лидеров по темпам прироста зарегистрированных преступлений вошли Севастополь, Санкт-Петербург и Ленинградская область.

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