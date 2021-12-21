Коми стала одним из лидеров по снижению роста преступности

Ненецкий автономный округ и Ингушетия стали лидерами по темпам прироста зарегистрированных преступлений в РФ в 2021 году, следует из материалов статистики МВД за январь - декабрь 2021 года, с которыми ознакомился ТАСС.

Так, в Тульской области темпы прироста зарегистрированных преступлений составили 19,4%, в Ненецком автономном округе - 16,4%, в Ингушетии - 10,2%. В десятку также вошли Адыгея (9%), Приморский край (8,5%), Якутия (7,1%), Краснодарский край (6,3%), Дагестан (5%), Мордовия (3,3%) и Челябинская область (3,1%).