Юрист рассказала, кому по закону обязаны повысить зарплату в 2022 году

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова заявила о том, что что индексация заработной платы - это государственная гарантия для работников. Также, по словам эксперта, она должна полагаться всем гражданам, которые работают по трудовому договору, пишет ria.ru.

"Правовое регулирование не позволяет работодателю, не относящемуся к бюджетной сфере, лишить работников предусмотренной законом гарантии и уклониться от установления индексации, поскольку предполагает, что ее механизм определяется при заключении коллективного договора или трудового договора либо в локальном нормативном акте, принятом с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации", — отметила юрист.