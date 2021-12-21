Репетиция ЧМ по бенди в Сыктывкаре обошлась в 54 млн рублей

Стало известно, что на подготовительные мероприятия к чемпионату мира по бенди в столице Коми было дополнительно выделено 54,4 миллиона рублей. Об этом пишет БНК.

Выделенные средства были направлены на организацию “репетиции”, которая поможет провести апробацию систем и тренировку служб, который будут работать на стадионе. Сами тренировочные сборы национальной мужской сборной пройдут с 12 по 22 января. А 15 и 16 января были организованы товарищеские матчи сборной с сыктывкарским “Строителем”.