Репетиция ЧМ по бенди в Сыктывкаре обошлась в 54 млн рублей

Стало известно, что на подготовительные мероприятия к чемпионату мира по бенди в столице Коми было дополнительно выделено 54,4 миллиона рублей. Об этом пишет БНК.
Выделенные средства были направлены на организацию “репетиции”, которая поможет провести апробацию систем и тренировку служб, который будут работать на стадионе. Сами тренировочные сборы национальной мужской сборной пройдут с 12 по 22 января. А 15 и 16 января были организованы товарищеские матчи сборной с сыктывкарским “Строителем”.
Сообщается, что часть выделенных средств будет направлена и на подготовку самого чемпионата. Напомним, он пройдет с 8 по 13 марта (группы “Б”) и с 27 марта по 3 апреля (группа “А”).