Сыктывкарская моржиня рассказала, как не навредить здоровью при купании в купели

Уже сегодня ночью православные сыктывкарцы поспешат к купелям, чтобы совершить омовение. А кто-то решит отложить этот ритуал до завтра. Но несмотря на то, что в дневное время на улице теплее, погружение в ледяную воду все равно дастся вам непросто.
О том, как подготовиться к погружению в купель и вести себя в воде, порталу “ПроГород” рассказала известная сыктывкарская моржиня Лариса Гвардина.
Когда речь идет о погружении в ледяную воду, многое зависит от морального настроя.
Первое, что я советую перед погружением, это принять тот факт, что ты входишь в воду. Понять, что ты к этому готов. Что тебя никто не заставил, это не на спор. Это твое личное желание, что бы там ни было, Крещение или закаливание, - советует Лариса Гвардина.
Помимо морального настроя также важна и физическая подготовка к погружению. Например, по словам нашего эксперта, в очереди к купели нельзя просто стоять.
Если перед вами длинная очередь в прорубь, то не стойте на месте. Нужно постоянно двигаться. Это как в спорте: перед погружением в холодную воду вы должны быть разогретыми, вы должны быть горячими. Не нужно стоять раздетыми. Шлепки на босу ногу тут не подойдут. Когда вы стоите в очереди перед погружением, обязательно нужно быть в теплой обуви. Причем той, которая не на шнурках. Например, отлично подойдут валенки или теплые носки с тапками. Также не забывайте про рукавички, халат и шапку, - пояснила моржиня.
После такой подготовки начинается самое сложное! Сбрасываешь с себя халат. Медленно опускаешь в воду одну ногу, затем вторую. А ледяная вода обжигает кожу огнем. Да, кто-то чувствует себя в такой ситуации комфортно, однако большинство людей начинает паниковать.
Когда вы уже вошли в воду, нужно успокоиться, потому что дыхание начинает сбиваться у всех, даже у меня. Нужно спокойно принять холод. Не нужно нервничать, поддаваться панике или лишней радости. Нужно спокойно пустить себя в холод. Если вы собираетесь окунуться с головой, делайте это спокойно и без надрыва. Тут, пожалуй, надо уточнить, что вообще-то это очень вредно, окунаться с головой в воду в мороз, особенно если вы никогда этого не делали. Помните, что не должно быть никакой паники в воде. Все ваши движения должны быть спокойными, - дала совет Лариса Гвардина.
Казалось бы, вновь оказавшись на суше, можно расслабиться и просто собираться домой. Однако на самом деле тут все не так просто! Заканчивать купания нужно правильно.
После того, как вы вышли из воды, нужно скорее попасть в теплое место. Особенно это касается новичков, которые не имеют опыта купания в ледяной воде. В первую очередь нужно либо менять одежду, в которой вы погружались, либо надевать сверху носки, рукавицы и шапку. Затем обязательно растирайте себя полотенцем, растирайте все свои мышцы. Без паники, спокойно. Помните, что руки и ноги - это первое, что замерзает, поэтому они обязательно должны быть в тепле. Если вы сразу не оденете их и не поместите в тепло, дальше будет очень сложно одеваться. После этого надо снять сырую одежду и переодеться в сухое. На ноги - теплую обувь, руки - в теплые рукавицы. Важно делать все очень спокойно и тогда все пройдет благополучно, - подвела итог моржиня.