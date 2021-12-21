Сыктывкарская моржиня рассказала, как не навредить здоровью при купании в купели

Уже сегодня ночью православные сыктывкарцы поспешат к купелям, чтобы совершить омовение. А кто-то решит отложить этот ритуал до завтра. Но несмотря на то, что в дневное время на улице теплее, погружение в ледяную воду все равно дастся вам непросто.

О том, как подготовиться к погружению в купель и вести себя в воде, порталу “ПроГород” рассказала известная сыктывкарская моржиня Лариса Гвардина.

Когда речь идет о погружении в ледяную воду, многое зависит от морального настроя.

Первое, что я советую перед погружением, это принять тот факт, что ты входишь в воду. Понять, что ты к этому готов. Что тебя никто не заставил, это не на спор. Это твое личное желание, что бы там ни было, Крещение или закаливание, - советует Лариса Гвардина.

Помимо морального настроя также важна и физическая подготовка к погружению. Например, по словам нашего эксперта, в очереди к купели нельзя просто стоять.