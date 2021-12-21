В Сыктывкаре с клиники взыскали 2,5 млн рублей за смерть пациента

Стало известно, что судебные приставы добились выплаты компенсации семье погибшего пациента от частной сыктывкарской клиники. С медучреждения взыскали 2,5 миллиона рублей. Напомним, ранее в Сыктывкаре во время планового оперативного лечения скончался мужчина. Выяснилось, что трагедия произошла из-за неверных действий анестезиолога-реаниматолога. В это самое время жена погибшего пациента ждала ребенка.

Суд взыскал с медучреждения 2,5 миллиона рублей в пользу семьи погибшего. Затем делом занялись приставы и наложили запрет на регистрационные действия с 13 автомобилями клиники. После этого, в установленный для добровольного исполнения требований срок, должник самостоятельно перечислил все средства.