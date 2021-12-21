В Сыктывкаре с клиники взыскали 2,5 млн рублей за смерть пациента

Стало известно, что судебные приставы добились выплаты компенсации семье погибшего пациента от частной сыктывкарской клиники. С медучреждения взыскали 2,5 миллиона рублей.
Напомним, ранее в Сыктывкаре во время планового оперативного лечения скончался мужчина. Выяснилось, что трагедия произошла из-за неверных действий анестезиолога-реаниматолога. В это самое время жена погибшего пациента ждала ребенка.
Суд взыскал с медучреждения 2,5 миллиона рублей в пользу семьи погибшего. Затем делом занялись приставы и наложили запрет на регистрационные действия с 13 автомобилями клиники. После этого, в установленный для добровольного исполнения требований срок, должник самостоятельно перечислил все средства.
Сообщается, что до того, как ребенку погибшего мужчины исполнится 18 лет, клиника будет ежемесячно выплачивать на его содержание установленную судом сумму.