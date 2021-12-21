В Госдуме предложили наказывать за пропаганду педофилии

Депутаты партии “Справедливая Россия - За правду” разработали сразу два проекта, направленных на борьбу с пропагандой педофилии. Об этом пишут “РИА Новости”.
Авторы инициативы предложили ввести административную ответственность за публичные призывы к совершению действия сексуального характера в отношении детей. Для граждан размер штрафа будет варьироваться от 20 до 100 тысяч рублей. Для должностных лиц размер наказания вырастет от 200 до 500 тысяч рублей. А вот юридическим лицам придется заплатить от 1 до 2 миллионов рублей.
Также депутаты предложили наказывать за повторные нарушения после привлечения к административной ответственности. Так, согласно задумке, в этом случае нарушение будет квалифицироваться как уголовное преступление и наказываться лишением свободы сроком от 3 до 5 лет. Если преступление совершает группа, то, согласно проекту, срок лишения свободы должен составить уже от 6 до 10 лет.
Руководитель партии Сергей Миронов отметил, что оба законопроекта направлены на отзыв в правительство России и Верховный суд.