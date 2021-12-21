В Госдуме предложили наказывать за пропаганду педофилии

Депутаты партии “Справедливая Россия - За правду” разработали сразу два проекта, направленных на борьбу с пропагандой педофилии. Об этом пишут “РИА Новости”.

Авторы инициативы предложили ввести административную ответственность за публичные призывы к совершению действия сексуального характера в отношении детей. Для граждан размер штрафа будет варьироваться от 20 до 100 тысяч рублей. Для должностных лиц размер наказания вырастет от 200 до 500 тысяч рублей. А вот юридическим лицам придется заплатить от 1 до 2 миллионов рублей.