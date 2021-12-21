Инструкция: когда в Коми нужно соблюдать тишину и как правильно наказать шумных соседей

Госдума включилась в борьбу против нарушителей тишины, поскольку признала региональные меры неэффективными. По информации «Известий», теперь в КоАП планируют ввести поправки и их уже отправили в правительство. По ним полиция напрямую сможет составлять протоколы и штрафовать нарушителей. Портал PG11.ru совместно с МВД собрал всю информацию о периодах тишины, а также выяснил, как защитить себя в случае шума соседей.
Сейчас по региональному закону нельзя шуметь:
- в будние дни с 22 до 7 часов утра;
- в выходные, а также праздничные дни с 22 до 9 часов;
- в любой день с 13 до 15 часов. В это время запрещены любые виды ремонта.
Проблема для нашего региона актуальна. В ведомстве сообщают, что за 2021 год в судах рассмотрено 2085 дел о нарушении тишины. Во всех этих случаях людей привлекали к административной ответственности.
Что делать, если соседи шумят?
«Соседи сверху в ночь на Старый Новый год слушали громко музыку, кричали, топали. Дети из-за этого не смогли уснуть. Пришлось терпеть, поскольку не верю, что наряд полиции смог бы как-то решить эту проблему. Мне кажется, что у них нет даже необходимых полномочий, чтобы разобраться с наглецами», – рассказывает жительница Сыктывкара.
Но если ваш покой нарушают, в любом случае стоит позвонить в полицию. Чёткое время приезда отряда в законе №3-ФЗ не прописано, там лишь указывается, что он должен прибывать на место правонарушения незамедлительно.
Редакция PG11.ru рекомендует вам сразу же собрать доказательства нарушения закона, поскольку если шум прекратиться, а отряд приедет, то сделать что-то будет трудно. В суде принимают любые фактические данные. Это могут быть показания свидетелей, аудио- и видеозаписи. Всё это заносится полицией в протокол.
Какое наказание за шум?
Сейчас в Коми уже имеются штрафы за нарушение закона о тишине (№ 95-РЗ). Их размер зависит от категории лица совершившего этот поступок, а также от количества совершаемого.
В первый раз:
- для физического лица от 3 до 4 тысяч рублей;
- для должностного лица от 10 тысяч до 40 тысяч рублей;
- для юридического лица от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.
Повторное действие:
- для физического лица от 4 до 5 тысяч рублей;
- для должностного лица от 40 тысяч до 50 тысяч рублей;
- для юридического лица от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.
Таким образом, в местном республиканском законодательстве уже введены штрафы нарушение тишины и покоя граждан. В законе чётко определено время, когда должен быть покой, и уровень наказания за нарушения. По количеству обращений за прошлый год понимаем, что это актуально и для Коми. Но поправки КоАП смогут вывести борьбу с тишиной на новый уровень. Теперь полиция сможет напрямую составлять протоколы, её полномочий станет больше.