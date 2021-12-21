Инструкция: когда в Коми нужно соблюдать тишину и как правильно наказать шумных соседей

Госдума включилась в борьбу против нарушителей тишины, поскольку признала региональные меры неэффективными. По информации «Известий», теперь в КоАП планируют ввести поправки и их уже отправили в правительство. По ним полиция напрямую сможет составлять протоколы и штрафовать нарушителей. Портал PG11.ru совместно с МВД собрал всю информацию о периодах тишины, а также выяснил, как защитить себя в случае шума соседей.

Сейчас по региональному закону нельзя шуметь:

в будние дни с 22 до 7 часов утра;

в выходные, а также праздничные дни с 22 до 9 часов;

в любой день с 13 до 15 часов. В это время запрещены любые виды ремонта.

Проблема для нашего региона актуальна. В ведомстве сообщают, что за 2021 год в судах рассмотрено 2085 дел о нарушении тишины. Во всех этих случаях людей привлекали к административной ответственности.

Что делать, если соседи шумят?