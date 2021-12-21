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Иван голубков взял уже четвертое «золото» на чемпионате мира

Иван голубков взял уже четвертое «золото» на чемпионате мираФото Минспорта Коми

Команда из России продолжает сражаться за медали на чемпионате мира Международного паралимпийского комитета по зимним видам спорта (Para Snow Sports World Championships). Соревнования проходят в эти дни в Лиллехаммере.

Напомним, что в составе нашей национальной спортивной сборной команды в чемпионате также участвуют два ведущих спортсмена Коми - Иван Голубков и Мария Иовлева.

Сегодня, 18 января, прошли соревнования по лыжным гонкам среди мужчин и женщин на дистанции 18 и 15 км.

Иван Голубков вновь стал лидером и принес команде четвертую золотую медаль чемпионата мира подряд. На втором месте расположился спортсмен из Республики Корея. А замкнул тройку лидеров еще один российский лыжник Данила Бритик.

У женщин на дистанции 15 км золото завоевала Оксана Мастерс из США. Мария Иовлева оказалась на девятом месте.

Напомним, что ранее Иван Голубков завоевал две золотые медали в биатлоне и победил в лыжной гонке.

Чемпионат мира стал первым в истории чемпионатом мира Международного паралимпийского комитета, который объединил соревнования по горнолыжному спорту, лыжным гонкам, биатлону и сноуборду.

Всего в соревнованиях участвуют более 850 спортсменов из 42 стран мира, в том числе 350 горнолыжников, 362 лыжников и 140 парасноубордистов.

Всего же на чемпионате будут разыграны 87 комплектов медалей: 36 медалей - в горнолыжном спорте, 18 – в биатлоне, 20 – в лыжных гонках и 13 - в парасноуборде, рассказали в Минспорта Коми.

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