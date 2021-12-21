Иван голубков взял уже четвертое «золото» на чемпионате мира

Напомним, что в составе нашей национальной спортивной сборной команды в чемпионате также участвуют два ведущих спортсмена Коми - Иван Голубков и Мария Иовлева.

Команда из России продолжает сражаться за медали на чемпионате мира Международного паралимпийского комитета по зимним видам спорта (Para Snow Sports World Championships). Соревнования проходят в эти дни в Лиллехаммере.

Сегодня, 18 января, прошли соревнования по лыжным гонкам среди мужчин и женщин на дистанции 18 и 15 км.

Иван Голубков вновь стал лидером и принес команде четвертую золотую медаль чемпионата мира подряд. На втором месте расположился спортсмен из Республики Корея. А замкнул тройку лидеров еще один российский лыжник Данила Бритик.

У женщин на дистанции 15 км золото завоевала Оксана Мастерс из США. Мария Иовлева оказалась на девятом месте.

Напомним, что ранее Иван Голубков завоевал две золотые медали в биатлоне и победил в лыжной гонке.

Чемпионат мира стал первым в истории чемпионатом мира Международного паралимпийского комитета, который объединил соревнования по горнолыжному спорту, лыжным гонкам, биатлону и сноуборду.

Всего в соревнованиях участвуют более 850 спортсменов из 42 стран мира, в том числе 350 горнолыжников, 362 лыжников и 140 парасноубордистов.

Всего же на чемпионате будут разыграны 87 комплектов медалей: 36 медалей - в горнолыжном спорте, 18 – в биатлоне, 20 – в лыжных гонках и 13 - в парасноуборде, рассказали в Минспорта Коми.