Сроки ковидного карантина в России сократили до 7 дней

Сроки карантина в связи с заражением коронавирусом в России сокращаются до семи дней. Об этом во вторник заявила вице-премьер правительства Татьяна Голикова, пишет ТАСС.

- Как и в других странах, мы оптимизируем подходы к карантину и лабораторному исследованию граждан. В том числе сокращаем сроки карантина до семи дней, а также делаем еще ряд изменений, которые в ближайшее время будут приняты постановлениями главного санитарного врача России, - сказала она на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ.