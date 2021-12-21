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Михаил Мишустин призвал работодателей перевести персонал на удаленку

Михаил Мишустин призвал работодателей перевести персонал на удаленку

Глава правительства России Михаил Мишустин призвал работодателей перевести персонал на удаленную работу там, где это возможно, сообщает РИА Новости.

- Обращаясь к работодателям, чтобы помочь нашим врачам и снизить нагрузку на медицинские учреждения, там, где это возможно и не мешает производственному процессу, надо перевести персонал на дистанционную работу. В первую очередь, это касается старшего возраста и людей, которые страдают хроническими заболеваниями, - сказал Мишустин во вторник на заседании Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Глава правительства также попросил работодателей обратить внимание на необходимость тестирования сотрудников, которые не перешли на удаленный режим.

-И нужно создать максимально безопасные условия на рабочих местах, - отметил он.

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