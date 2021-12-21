Михаил Мишустин призвал работодателей перевести персонал на удаленку

Глава правительства России Михаил Мишустин призвал работодателей перевести персонал на удаленную работу там, где это возможно, сообщает РИА Новости.

- Обращаясь к работодателям, чтобы помочь нашим врачам и снизить нагрузку на медицинские учреждения, там, где это возможно и не мешает производственному процессу, надо перевести персонал на дистанционную работу. В первую очередь, это касается старшего возраста и людей, которые страдают хроническими заболеваниями, - сказал Мишустин во вторник на заседании Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Глава правительства также попросил работодателей обратить внимание на необходимость тестирования сотрудников, которые не перешли на удаленный режим.