Выяснилось, когда Коми получит вакцину для подростков

Вакцина от коронавируса для подростков поступит в Коми в январе. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава.

Ранее и.о. главы ведомства Игорь Дягилев сообщал, что двухкомпонентная вакцина «Спутник М» рассчитана на подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Препарат планировали доставить в Коми в декабре, однако этого не произошло до сих пор. В республиканском Минздраве пояснили, что вакцина для подростков уже распределена между российскими регионами. Коми получит «Спутник М» в январе, сообщает «Комиинформ».