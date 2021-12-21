"Обречено с момента формирования": общественники об отставке правительства Коми

17 января Владимир Уйба объявил об отставке правительства Коми. Портал PG11.ru узнал у общественников, почему так получилось и что нас ждет дальше.
Валерий Черницын, журналист:
- Я думаю, это правительство было обречено с момента его окончательного формирования в начале ноября 2020 года. И дело даже не в имидже г-на Булатова, а в шулерстве с его назначением. Оно словно предопределило все дальнейшие странности и провалы: и министра-призрака Алябьеву, и отставки Рубцовой-Полшведкина-Емельянова, и сомнительные лесные конкурсы Минприроды, и остановку строительства практически всех медицинских объектов, и многое другое. Ну не проходит напёрстничество в отношениях что с теми, кого принято называть "элитами Республики Коми", ни с простыми жителями!
Алексей Бешкарев, доцент кафедры журналистики СГУ:
- Отставка правительства всегда означает назревший кризис и чаще всего его цель - оказать положительное воздействие на общественное мнение. Мне кажется, в Коми этого не произойдёт. Мало кто помнил, кто работал в этом правительстве и вряд ли кто-то будет хорошо знать людей, которые придут им на смену.
Сергей Морохин, журналист:
- Дело здесь даже не в правительстве, а в самом главе Коми. Если он не смог за почти два года наладить конструктивный диалог с депутатами всех уровней, хозяевами крупных предприятий, журналистами и общественниками, которые имеют свое мнение, то чего стоило ожидать? Отставка правительства - ее уж точно никак нельзя назвать неожиданной - это возможность (последняя) Владимиру Уйбе перезагрузиться, переосмыслить свою деятельность.
Надеюсь, что при формировании нового состава правительства В. Уйба обратит внимание на местные кадры, которые уж точно не хуже московских вахтовиков.
Дмитрий Махов, общественник:
- Глава хочет поднять свой низкий рейтинг. Это не получится, потому что в неэффективной работе правительства он как управленец виноват сам и несет за это ответственность. Уйба должен уйти вместе с правительством в отставку.