"Обречено с момента формирования": общественники об отставке правительства Коми

17 января Владимир Уйба объявил об отставке правительства Коми. Портал PG11.ru узнал у общественников, почему так получилось и что нас ждет дальше.

Валерий Черницын, журналист:

- Я думаю, это правительство было обречено с момента его окончательного формирования в начале ноября 2020 года. И дело даже не в имидже г-на Булатова, а в шулерстве с его назначением. Оно словно предопределило все дальнейшие странности и провалы: и министра-призрака Алябьеву, и отставки Рубцовой-Полшведкина-Емельянова, и сомнительные лесные конкурсы Минприроды, и остановку строительства практически всех медицинских объектов, и многое другое. Ну не проходит напёрстничество в отношениях что с теми, кого принято называть "элитами Республики Коми", ни с простыми жителями!

Алексей Бешкарев, доцент кафедры журналистики СГУ: