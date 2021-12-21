Грядут большие перемены на работе: гороскоп на 19 января

Именно сегодня благоприятный день для формирования стратегических планов, вы наметите направления, по которым станете двигаться. Сможете завершить затянувшийся ремонт квартиры, получить водительские права или приступить к реализации проекта, который принесет прибыль.

Сегодня с самого утра в супружеских отношениях будет царить идиллия, но затем и вы станете уставать, и супруг может раздражаться. Постарайтесь избегать споров. Вашему здоровью требуется повышенное внимание.

Гороскоп на 19 января 2022 года Близнецы

В вашей жизни обязательно должно появиться что-то новое — интересная работа, необычное увлечение, красивая любовь. Вам везет, как никогда. Пользуйтесь моментом! Не скоро удача еще так порадует вас.

Гороскоп на 19 января 2022 года Рак

В работе успех могут принести оригинальные, нестандартные методы. Вы можете получить премию или гонорар. Начальство проявит к вам благосклонность. Можно обратиться с просьбой о повышении в должности или о прибавке к оплате труда.

Гороскоп на 19 января 2022 года Лев

Сегодня многие Львы будут настроены решительно. Большую часть времени они будут заняты сугубо практическими вопросами, связанными с работой, серьезными сделками и крупными покупками. Здравый смысл и похвальная рассудительность помогут справиться с львиной долей проблем. Однако иногда проверенные методы не действуют - придется подключить фантазию.

Гороскоп на 19 января 2022 года Дева

Легкий флирт с коллегой или однокурсницей может привести к непредсказуемым последствиям. Не исключено, что новый знакомый способен мгновенно вскружить вам голову. Но Девы ищут не флирта, а исключительной любви. В ответ вы готовы целиком подчинить себя своему партнеру и окружить его нежностью. Не спешите открывать свое сердце - возможно, вы идеализируете избранника. А ведь рядом с вами должен находиться человек, понимающий и способный поддержать вас в моменты сомнения и пессимизма. Сейчас не время начинать новый роман.

Гороскоп на 19 января 2022 года Весы

Не исключены проблемы на работе. Весы, будучи прилежными работниками, склонны аккуратно и четко выполнять работу. А руководители могут давать им хитрые поручения, стараясь увеличить объем работ и сократить расходы. Вы должны спокойно, но твердо отстаивать свои позиции. Не позволяйте манипулировать собой.

Гороскоп на 19 января 2022 года Скорпион

Во второй половине дня из-за перегрузок на работе может болеть голова, вероятны спазмы сосудов, возможны проблемы с желудком. Внимательно отнеситесь к своему здоровью. Не будьте агрессивны и упрямы, не провоцируйте скандалы и противоправные действия.

Гороскоп на 19 января 2022 года Стрелец

Сейчас окажется несложно пополнить кошелек за счет удачных вложений, выгодных сделок, торговых операций. Кроме того, Стрельцы, страдающие от одиночества, сумеют найти своего суженого. Настраивайтесь на лучшее и смело отправляйтесь навстречу своей судьбе!

Гороскоп на 19 января 2022 года Козерог

Многим Козерогам сегодня удастся прекрасно рекламировать и проводить PR-акции, поддерживать боевое настроение. Они будут стараться везде поспевать. Главное, не теряйте хорошего настроения. Особенно ценны будут ваши отходчивость и демократичность.

Гороскоп на 19 января 2022 года Водолей

Сегодня с утра день может не задаться. На настроение Водолеев повлияет поведение начальства, забывшего об обещанной прибавке. Отстаивайте свои требования, иначе вам придется долго ждать прибавки к зарплате.

Гороскоп на 19 января 2022 года Рыбы

Грядут большие перемены на работе. Не исключено, что вы всерьез задумаетесь о смене места службы. Вам придется отказаться от привычных методов и по ходу дела быстро осваивать новые навыки.