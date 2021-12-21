Сыктывкарский суд продлил арест Ирине Шеремет

18 января рассмотрено ходатайство следственных органов о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Ирины Шеремет. Об этом сообщили в пресс-служба городского суда.
С учетом ее личности и обстоятельств преступлений суд удовлетворил ходатайство, продлив срок ареста по 31 марта 2022 года включительно.
Напомним, ДТП произошло 1 октября около 7.00. Женщина 1969 года рождения за рулем Suzuki Grand Vitara ехала по Октябрьскому проспекту. При повороте на улице Орджоникидзе она сбила ребенка, который переходил дорогу на зеленый свет.
После наезда женщина продолжила движение в сторону улицы Элеваторная. Не справившись с управлением, водитель выехала на тротуар, где сбила женщину. После она поехала прямо и на перекрестке с улицей Элеваторной столкнулась с Volkswagen.