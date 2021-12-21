Сыктывкарский суд продлил арест Ирине Шеремет

18 января рассмотрено ходатайство следственных органов о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Ирины Шеремет. Об этом сообщили в пресс-служба городского суда.

С учетом ее личности и обстоятельств преступлений суд удовлетворил ходатайство, продлив срок ареста по 31 марта 2022 года включительно.