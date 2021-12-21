В Сыктывкаре появятся установки, которые будут топить снег

17 января мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова проинспектировала «Сыктывкарский водоканал». Во время мероприятия сообщили, что в городе появятся снегоплавильные установки, а также озвучили список улиц, где будут менять трубы.

Объекты водоканала градоначальнику показывал директор предприятия Андрей Селиванов. Всё началось с осмотра новой техники, которая позволяет быстрее и качественнее менять трубы. Это машина-манипулятор и экскаватор с навесным оборудованием.



Наталья Хозяинова с Андреем Селивановым на осмотре техники

Далее мэр с директором направились на насосную станцию, где скапливается очищенная вода и затем перекачивается горожанам.



Насосная станция 2 подъёма

После этого последовало знакомство с лабораториями, где проверяют воду на качество воду из окрестностей Сыктывкара и Выльгорта.



Одна из лабораторий водоканала

Сотрудники при оценке состояния воды исследуют запах и привкус, также оценивают содержание в ней хлора, железа, алюминия и других веществ.

Лаборанты показали в том числе и новые установки, оборудование, например, недавно приобретённый хронофотографический комплекс, который позволяет определить концентрацию вредных веществ. Кроме контроля питьевой воды в лаборатории проверяют и качество сточных вод, причём со своими образцами может обратиться любой человек.

Наталью Хозяинову интересовало, очищают ли дополнительно воду сотрудники водоканала. Они её заверили, что сами пьют прямо из крана, так как прекрасно знают состояние воды.

«У большинства жителей она не требует никакой очистки. Только на дальних линиях может быть какое-то искажение качества и застои воды», – сообщают в лаборатории.

После осмотра основных объектов Андрей Селиванов должил мэру о производственной и финансовой деятельности водоканала.

Там они обсудили, в том числе и важные проблемы для жителей Сыктывкара:

Замена главного канализационного коллектора от Емваля до Эжвы (стоимость работ 400 млн рублей). Сейчас водоканал ищет источники финансирования на этот проект.