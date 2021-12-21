В Сыктывкаре появятся установки, которые будут топить снег

17 января мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова проинспектировала «Сыктывкарский водоканал». Во время мероприятия сообщили, что в городе появятся снегоплавильные установки, а также озвучили список улиц, где будут менять трубы.
Объекты водоканала градоначальнику показывал директор предприятия Андрей Селиванов. Всё началось с осмотра новой техники, которая позволяет быстрее и качественнее менять трубы. Это машина-манипулятор и экскаватор с навесным оборудованием.
Наталья Хозяинова с Андреем Селивановым на осмотре техники
Далее мэр с директором направились на насосную станцию, где скапливается очищенная вода и затем перекачивается горожанам.
Насосная станция 2 подъёма
После этого последовало знакомство с лабораториями, где проверяют воду на качество воду из окрестностей Сыктывкара и Выльгорта.
Одна из лабораторий водоканала
Сотрудники при оценке состояния воды исследуют запах и привкус, также оценивают содержание в ней хлора, железа, алюминия и других веществ.
Лаборанты показали в том числе и новые установки, оборудование, например, недавно приобретённый хронофотографический комплекс, который позволяет определить концентрацию вредных веществ. Кроме контроля питьевой воды в лаборатории проверяют и качество сточных вод, причём со своими образцами может обратиться любой человек.
Наталью Хозяинову интересовало, очищают ли дополнительно воду сотрудники водоканала. Они её заверили, что сами пьют прямо из крана, так как прекрасно знают состояние воды.
«У большинства жителей она не требует никакой очистки. Только на дальних линиях может быть какое-то искажение качества и застои воды», – сообщают в лаборатории.
После осмотра основных объектов Андрей Селиванов должил мэру о производственной и финансовой деятельности водоканала.
Там они обсудили, в том числе и важные проблемы для жителей Сыктывкара:
- Замена главного канализационного коллектора от Емваля до Эжвы (стоимость работ 400 млн рублей). Сейчас водоканал ищет источники финансирования на этот проект.
«Мы сидим на пороховой бочке. Если до Емваля у нас две трубы, и мы можем в случае аварии переключиться между ними и перекачивать стоки с одного из коллекторов, то в случае аварии на участке Емваль-Эжва возникнут серьёзные проблемы», – рассказал Андрей Селиванов.
- Модернизация очистных сооружений и установка ограждений на водозаборе в местечке Алёшино. Основная проблема в этом месте – это отсутствие дороги. Водоканал для решения этого вопроса заказал и уже согласовал проект ледовой переправы (на 10 лет). Уже запущены торги, чтобы найти подрядчика для его реализации. В середине февраля планируют сделать ледовую переправу грузоподъёмностью 20 тон.
- У людей замерзают колонки в зимнее время. Планируют закупить и испробовать незамерзающие.
- Во время замены труб люди жалуются на неприятный вид города, поскольку всё перерыто, грязь, старые ограждения. И в водоканале над внешним видом ремонтных действий тоже задумались. Так, например, закупили современные ограждения, чтобы повысить эстетичность.
«Время нам диктует новые условия. Нужно менять культуру производства. Мы купили современные симпатичные ограждения, которые уже применяем на улице Куратова. Так что учимся работать по-новому, чтобы граждане не испытывали неудобств», – заявил директор предприятия.
- Обсудили и важную проблему уборки снега. Сейчас мэрия тратит порядка 25 млн на размещение снега на свалках. Здесь сотрудники водоканала собрались перенимать опыт Санкт-Петербурга, Казани и др. Будут закуплены снегоплавильные установки, которые и позволят сэкономить значительные средства в бюджете. После превращения снега в воду, она будет отправлена на очистку в «Монди СЛПК» и далее отправляется в реку.
«Хотя в Санкт-Петербурге существуют проблемы с уборкой снега, но там есть самые современные снегоплавильных пункты, которые рассчитаны на разную производительность», – заявил Андрей Селиванов.
«В других городах идёт применение ручного труда, мы не хотим, чтобы было так. Должно всё выглядеть более симпатично и современно», – добавил первый вице-мэр Александр Можегов
В снегоплавильные системы будут свозить снег с городских дорог. Также примут снег от бизнеса, который убирает его на своих территориях.
Мероприятия в 2022 году.
Сейчас к ремонтам работам приступают заранее, начиная с зимнего периода. По словам мэра, самый затратный объект – это улица Индустриальная. По новой концепции вначале ремонтируют тепловые сети, а затем переход на уличные работы.
Как пояснил директор предприятия, основная работа направлена на замену ветхих водопроводных и канализационных труб.
«На 2022 год запланировано замена 7,5 км сетей водоснабжения и 6,5 км сетей водоотведения», – доложил Андрей Селиванов.
Они продолжат заменять водовод диаметром 630 см от насосной станции до улицы Петрозаводской и реконструировать главный канализационный коллектор от местечка Тентюково до Емваля.
В текущих работах задействованы и улицы Первомайская и Куратова. В течение месяца эти мероприятия завершат. Также ведутся работы по улице Интернациональной и вниз до Кирова. Это связано с тем, чтобы во время чемпионата мира по бенди не были перерыты главные улицы города. Там поменяют все сети, канализацию и водопровод. К июню водоканал планирует закончить и эти работы.
Важным объектом станет улица Индустриальная. Там в мае начнут менять трубы, а этим летом будут ремонтироваться и дороги. Поэтому водоканалом ведётся взаимодействие и с дорожными службами, чтобы сразу после их работ последовал ремонт дорог. Асфальт в таком случае не будет страдать.
При этом риски аварии небольшие, поскольку степень износа 41 км из 300 км.
«Ежегодно мы меняем порядка 20 км, наш город очень хорошо смотрится на фоне других», – пояснил директор водоканала.