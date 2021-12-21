Утвержден перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19

Российский Минздрав утвердил перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19. Соответствующий документ 17 января подписал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Так, бессрочными противопоказаниями к прививке считаются:
- гиперчувствительность к веществам, входящим в состав вакцины
- тяжелые аллергические реакции
- поствакцинальные осложнения — анафилактический шок, тяжелые генерализированные аллергические реакции, судорожный синдром, температура тела выше 40 градусов по Цельсию, гиперемия или отек в месте инъекции — на предыдущее введение вакцины или любого из ее компонентов (в случае многокомпонентных вакцин).
К временным противопоказаниям отнесены:
- острые инфекционные заболевания, протекающие в средней или тяжелой средней степени тяжести, неинфекционные заболевания, обострения хронических заболеваний — на период острого заболевания или обострения хронического заболевания и на две-четыре недели после выздоровления или наступления ремиссии
- острые респираторные вирусные заболевания, протекающие в легкой степени тяжести, острые инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта — до нормализации температуры тела.
Иные противопоказания:
- Злокачественные образования - при вакцинации "ЭпиВакКороной", "ЭпиВакКороной-Н" и "Ковиваком".
- Беременность и грудное вскармливание - при вакцинации "ЭпиВакКороной", "ЭпиВакКороной-Н", "Спутником Лайт", "Спутником М", "Гам-ковид-вак-лио" и "КовиВаком".
- Недостижение возраста 18 лет. Исключение - вакцинация "Спутником М", однако в ее случае противопоказанием является недостижение возраста 12 лет.
- Возраст старше 60 лет - при вакцинации "Гам-ковид-вак-лио", "Спутником М", "ЭпиВакКороной-Н" и "КовиВаком".