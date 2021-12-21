В ПФР рассказали, кому положена пенсия в 2022 году

По информации ОПФР Коми, в соответствии с положениями переходного периода на пенсию по возрасту выйдут граждане из следующих категорий:

Мужчины, родившиеся во втором полугодии 1965 года, по достижении возраста 56 лет 6 месяцев; женщины, родившиеся во втором полугодии 1970 года, по достижении возраста 51 года 6 месяцев; женщины 1972 года рождения, имеющие двух и более детей, - по достижении возраста 50 лет.

Пенсия назначается при наличии необходимого страхового, северного стажа и величины индивидуального пенсионного коэффициента в размере не менее 23,4.

Граждане, не имеющие необходимого северного стажа

Мужчины, родившиеся во втором полугодии 1960 года (по достижении возраста 61 лет 6 месяцев), женщины, родившиеся во втором полугодии 1965 года (по достижении возраста 56 лет 6 месяцев). Пенсия назначается при условии наличия страхового стажа продолжительностью 13 лет и величины индивидуального пенсионного коэффициента в размере не менее 23,4.

Педагогические, медицинские и творческие работники

Женщины и мужчины независимо от возраста, отработавшие требуемую выслугу лет во втором полугодии 2020 года, смогут выйти на пенсию в первом полугодии 2022 года.

Граждане, относящиеся к профессиональным и социальным категориям, для которых пенсионный возраст остался прежним (работники вредных и опасных производств, инвалиды по зрению и ряд других категорий).

Социальная пенсия по старости (для тех, у кого недостаточно страхового стажа) в 2022 году будет назначаться женщинам по достижении возраста 64 года, мужчинам – по достижении возраста 69 лет.