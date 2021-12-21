На пожаре в Коми найдено тело мужчины

17 января в Троицко-Печорском районе произошел пожар. Сообщение о возгорании хозпостройки поступило в экстренную службу в 06.53. Об этом рассказали в пресс-слуэбе ГУ МЧС.

Пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова на улице Овражной в Троицко-Печорске в течение 2 минут. В 10:29 возгорание было ликвидировано. На месте пожара обнаружено тело мужчины 1947 года рождения. В результате пожара повреждена хозяйственная постройка на площади 20 м2.