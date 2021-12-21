В России утвердили перечень противопоказаний к вакцинации от ковида

Глава Минздрава России Михаил Мурашко подписал приказ, в котором указан перечень медицинских противопоказаний к вакцине от коронавируса. Об этом пишут "РИА Новости". Теперь, согласно документу, к бессрочным противопоказаниям отнесятся:

— гиперчувствительность к компонентам препарата;

— тяжелые аллергические реакции в анамнезе;

— тяжелые поствакцинальные осложнения — анафилактический шок, тяжелые генерализированные аллергические реакции, судорожный синдром, температура тела выше 40 градусов по Цельсию, гиперемия или отек в месте инъекции — на предыдущее введение вакцины или любого из ее компонентов (в случае многокомпонентных вакцин).

Среди временных

— острые инфекционные и вирусные заболевания:

— острые инфекционные заболевания, протекающие в средней или тяжелой средней степени тяжести, неинфекционные заболевания, обострения хронических заболеваний — на период острого заболевания или обострения хронического заболевания и на две-четыре недели после выздоровления или наступления ремиссии;

— острые респираторные вирусные заболевания, протекающие в легкой степени тяжести, острые инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта — до нормализации температуры тела.