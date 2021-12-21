В Коми поймали крипто-фермера, который воровал электричество

В Сыктывкаре осужден местный житель за незаконное подключение к электросетям для добычи криптовалюты, сообщает прокуратура Коми.
Сыктывкарский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 39-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб). Государственное обвинение поддержано представителем прокуратуры Республики Коми.
Судом установлено, что в 2015 году сыктывкарец заключил с организацией договор аренды земельных участков и находящихся на них нежилых зданий для создания майнинг-фермы по добыче криптовалюты. Он установил специальное оборудование и самовольно подключил энергопринимающие устройства к трансформаторной станции предприятия, с которым заключил договор аренды. В результате в период с 2015 по 2020 годы добытчик криптовалюты без договора израсходовал не менее 1,3 млн кВтч электроэнергии. Ресурсоснабжающей организации причинён ущерб на сумму свыше 5,7 млн рублей.
Вину в содеянном житель Сыктывкара признал. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Приговор не вступил в законную силу. Расследование по делу осуществлено следственной частью СУ МВД по Республике Коми.