В Коми поймали крипто-фермера, который воровал электричество

Судом установлено, что в 2015 году сыктывкарец заключил с организацией договор аренды земельных участков и находящихся на них нежилых зданий для создания майнинг-фермы по добыче криптовалюты. Он установил специальное оборудование и самовольно подключил энергопринимающие устройства к трансформаторной станции предприятия, с которым заключил договор аренды. В результате в период с 2015 по 2020 годы добытчик криптовалюты без договора израсходовал не менее 1,3 млн кВтч электроэнергии. Ресурсоснабжающей организации причинён ущерб на сумму свыше 5,7 млн рублей.