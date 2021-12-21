В Сыктывкаре четвёртый день ищут 21-летнего парня

В Сыктывкаре продолжаются поиски пропавшего 21-летнего Дмитрия Савкина. Об этом сообщает поисковый отряд "Лиза Алерт".
Молодой человек пропал 14 января. С тех пор никакой информации о его местонахождении нет.
Особые приметы пропавшего: рост 175, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые. Был одет в черную куртку с капюшоном, черные джинсы, черные кроссовки.
Любую информацию о местонахождении пропавшего можно сообщить по телефону горячей линии 8 800 700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или 02.