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В Сыктывкаре четвёртый день ищут 21-летнего парня

В Сыктывкаре четвёртый день ищут 21-летнего парняФото поискового отряда «Лиза Алерт»

В Сыктывкаре продолжаются поиски пропавшего 21-летнего Дмитрия Савкина. Об этом сообщает поисковый отряд "Лиза Алерт".

Молодой человек пропал 14 января. С тех пор никакой информации о его местонахождении нет.

Особые приметы пропавшего: рост 175, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые. Был одет в черную куртку с капюшоном, черные джинсы, черные кроссовки.

Любую информацию о местонахождении пропавшего можно сообщить по телефону горячей линии 8 800 700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или 02.

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