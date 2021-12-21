В Коми болеть гриппом стали чаще, чем коронавирусом

Заместитель главного врача республиканской инфекционной больницы Татьяна Безуглая рассказала о том, что с августа 2021 года в Коми стали появляться первые случаи заболевания гриппом. Примечательно, что в 2020 году вирус в регионе не регистрировался. Об этом эксперт заявила в эфире "Коми Гор".

"И на территории Российской Федерации, и у нас, в Коми, до сих пор превалирует H3N2, случаи вируса В - крайне редки. Но всё-таки мы отмечаем не очень тяжелое течение. Я думаю, что вакцинация сыграла свою роль. Вирус не такой активный, и случаев очень тяжелого течения гриппозной инфекции мы пока в этот сезон не отмечаем", - подчеркнула врач-инфекционист.