В Минтруде рассказали, сколько составят «декретные» пособия в 2022 году

В министерстве труда и социальной защиты рассказали об увеличении размера выплаты по беременности и родам, которое произойдёт в этом году. Об этом пишет «Радио Спутник».

Увеличение размера пособия связано с ростом МРОТ. Ещё одна причина - ежегодная индексация предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.