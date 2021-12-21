В Минтруде рассказали, сколько составят «декретные» пособия в 2022 году

В министерстве труда и социальной защиты рассказали об увеличении размера выплаты по беременности и родам, которое произойдёт в этом году. Об этом пишет «Радио Спутник».
Увеличение размера пособия связано с ростом МРОТ. Ещё одна причина - ежегодная индексация предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
Так, минимальный размер пособия для работающих женщин составит 63 932 рубля 40 копеек. В случае осложненных родов сумма составит 71 238 рублей 96 копеек, при многоплодной беременности – 88 592 рубля 04 копейки. Максимальные суммы выплат составят 360 164 рубля, 401 325 рублей 60 копеек и 499 084 рубля 40 копеек соответственно.