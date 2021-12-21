Названы четыре знака Зодиака, которые всегда хотят командовать

Эти четыре знака Зодиака всегда думают, что они – главные во всех начинаниях и при любых обстоятельствах. Они раздают указания вне зависимости от того, просил этого кто-нибудь или нет, пишет « Клубер ».

Если вы собрались на совместный отдых с Овном, будьте уверены, что каждым движением будет заправлять он. Причем спорить с ним бесполезно, вы всё равно проиграете. Конечно, он выслушает ваши идеи, однако сразу же объяснит, почему они не сработают. Пытаться заставить Овна сделать что-то не так, как он задумал, абсолютно бесполезное занятие. Дело в том, что представители этого знака признают только один план — свой. Он следует ему, несмотря ни на что и ни на кого.

Лев

Львы жаждут внимания, поэтому им очень нравится быть главными. Им нравится, когда люди приходят к ним за советами или просят объяснить какую-то вещь. В такие моменты они чувствуют себя важными и значимыми. Это льстит их эго и мотивирует стать ещё лучше, ещё великолепнее.

Козерог

Козероги не боятся брать на себя ответственность. Они уверены, что у них больше знаний и опыта, чем у других людей. Считается, что Козероги лучше оценивают «обстановку на местности» и принимают действительно верные решения. Как правило, представители этого знака берут инициативу в свои руки и делают что-то еще до того, как все поймут, что произошло и что вообще нужно делать.

Телец

Тельцы знают то, что они знают, и заставить их изменить своё мнение и увидеть что-то по-новому практически невозможно. Зато рассказывают другим людям, как и что надо делать, и что они делают неправильно. Как в тренажёрном зале, когда дело доходит до упражнений, Телец будет критиковать вашу технику и покажет, как заниматься правильно.