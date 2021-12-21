Сыктывкарец прыгнул в реку, и у него отказали конечности: мужчина ищет деньги на лечение

27 июня 2021 года жизнь Ивана внезапно изменилась. Он получил тяжелую травму позвоночника, нырнув в реку.

В нашу редакцию поступила информация о том, что 27-летний сыктывкарец Иван Размыслов попал в трудную жизненную ситуацию и ему нужна помощь.

Последнее воскресенье июня было жаркое. Иван в компании друзей отправился погулять, порезвиться, покупаться. Дело молодое! Естественно, какое купание без ныряния в воду? Очередной кульбит Ивана закончился тем, что его голова встретила бревно. Шейные позвонки сломались моментально. Руки и ноги перестали слушаться, но он был в сознании, - сообщают его родственники.

Его госпитализировали в эжвинскую больницу и провели операцию.

Около трех месяцев Иван был в палате интенсивной терапии под аппаратом ИВЛ, он не мог самостоятельно дышать. В октябре 2021 года его перевели в отделение нейрохирургии. Из-за полученных травм у Ивана парализовало конечности, мужчина не в состоянии самостоятельно себя обслуживать, он постоянно нуждается в сторонней помощи.

В декабре семья забрала Ивана домой. Позже его отправили в Москву, где врачи заявили, что ему нужна длительная реабилитация. И на это нужен 1 миллион рублей. Но для родных и близких Ивана эта сумма неподъемна. Поэтому его родственники обращаются к жителям Коми за помощью.

Ранняя реабилитация дает максимальные шансы на то, что он сможет вернуться к прежней жизни. Поэтому специалисты рекомендуют Ивану 4-5 реабилитационных курсов без перерыва: занятия ЛФК со специалистами, массажи, тренировки. По их прогнозам, Иван сможет добиться хороших результатов, - заключили члены семьи.

Если вы хотите помочь Ивану, то можете перевести любую сумму по реквизитам:

карта СБЕРБАНК № 2202 2021 1591 2796

№ счета- 40817810628781360299

по номеру телефона 89225881689

Любовь Аркадьевна Размыслова



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