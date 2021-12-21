Поправки об индексации пенсии россиян примут до конца февраля

Госдума планирует принять проект поправок об индексации пенсий на 8,6% в 2022 году до конца января, заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков (ЕР).

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что пенсии в РФ будут проиндексированы на 8,6% - чуть выше инфляции. По словам Жукова, средний размер пенсии после индексации в 2022 году составит 18 984 рубля.