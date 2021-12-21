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Поправки об индексации пенсии россиян примут до конца февраля

Поправки об индексации пенсии россиян примут до конца февраля

Госдума планирует принять проект поправок об индексации пенсий на 8,6% в 2022 году до конца января, заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков (ЕР).

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что пенсии в РФ будут проиндексированы на 8,6% - чуть выше инфляции. По словам Жукова, средний размер пенсии после индексации в 2022 году составит 18 984 рубля.

- Весенняя сессия традиционно длиннее осенней, работы предстоит много. Прежде всего, нам до конца января нужно принять очень важный законопроект, в котором ко второму чтению поправками предлагается провести индексацию пенсий в 2022 году на 8,6%, то есть выше инфляции, - цитирует пресс-служба фракции "Единая Россия" слова Жукова.

Страховые пенсии по старости с 1 января 2022 года выросли на 5,9%. В прогнозе Минэкономразвития, который лег в основу бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, инфляция в 2021 году ожидалась на уровне 5,8%. Однако фактическая инфляция оказалась значительно выше прогноза и составила 8,4%. По последним данным Росстата, реальный размер назначенных пенсий (пенсия, скорректированная на уровень инфляции) в ноябре 2021 года снизился на 2,8% в годовом выражении.

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