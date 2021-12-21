Сыктывкарец порвал свое уголовное дело

В столице Коми 27-летнего местного жителя признали виновным в уничтожении материалов уголовного дела. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, мужчину обвиняли в совершении корыстного преступления. 25 июля его вызвали в кабинет следственного отделения СИЗО-1. Сыктывкарцу дали ознакомиться с уголовным делом. Горожанин схватил со стола два тома и порвал на части документы, имеющие доказательственное значение.