В Коми учителя физкультуры обвиняют в педофилии

В нашу редакцию поступило сообщение от читательницы, которая сообщила о том, что в Югыдъяге задержали молодого учителя по обвинению в педофилии. Также она приложила его переписку со своими учениками.

Сообщается, что учителя задержали за переписку с учеником 7-го класса. Уточняется, что еще четыре школьника подтвердили факт домогательства со стороны учителя физкультуры.