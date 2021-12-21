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В Коми учителя физкультуры обвиняют в педофилии

В Коми учителя физкультуры обвиняют в педофилии

В нашу редакцию поступило сообщение от читательницы, которая сообщила о том, что в Югыдъяге задержали молодого учителя по обвинению в педофилии. Также она приложила его переписку со своими учениками.

Сообщается, что учителя задержали за переписку с учеником 7-го класса. Уточняется, что еще четыре школьника подтвердили факт домогательства со стороны учителя физкультуры. 

По словам нашей читательницы, сейчас учителя арестовали на два месяца.

Мы связались с МВД по Коми. По телефону там отказались комментировать и сообщать подробности происшествия. Ответа на письменный запрос на момент публикации не поступило. 
 

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