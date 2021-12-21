По факту гибели четырех человек на пожаре в Коми возбуждено дело

Следственными органами СКР по Коми по факту обнаружения на месте пожара в селе Ношуль Прилузского района четырех тел граждан возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

По данным следствия, 16 января в доме № 23 по улице Колхозной села Ношуль Прилузского района произошел пожар. После тушения пожара в доме было обнаружено тело 65 – летней женщины. Также на месте пожара были обнаружены тела двух мужчин 50 лет и одного мужчины 46 лет. По предварительным данным, причиной возгорания могло быть неосторожное обращение с огнем.