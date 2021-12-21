Древарх Просветленный получил приговор за нападение на полицейского в Коми

По информации «Комиинформа» , приговор Древарх получил за нападение на полицейского. Его уголовное дело рассмотрено12 января Усть-Вымским районным судом.

В Коми осудили известного жителя Архангельской области Андрея Христофорова, также известного как Древарх Просветленный. Общественник прославился своим необычным образом жизни, движением «Посади свое дерево» и визитами на «Шиес».

В суде установлено, что 27 июня 2019 года Христофоров в вагоне поезда «Москва – Воркута» во время движения поезда по перегону ст. Шиес – ст. Мадмас ударил сотрудника полиции электрошокером.

Подсудимый представил в суд заявление, в котором просил рассмотреть дело в его отсутствие, указал, что вину в совершении преступления признает и в содеянном раскаивается.

Древарху назначили год лишения свободы, однако суд принял во внимание данные о личности подсудимого, ранее не судимого, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и его семейное положение, и пришел к выводу, что назначенное наказание следует считать условным.

Осужденному установлен испытательный срок в один год с возложением на него ряда обязанностей на этот период. Приговор в законную силу не вступил.